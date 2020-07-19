Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Deportivo Alaves karşısında prestij maçına çıkacak. Maç öncesi Deportivo Alaves'te Rubén Duarte, Fernando Pacheco ve Rodrigo Ely eksik durumda. Barcelona'da ise Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Gerard Piqué , Ivan Rakitic ve Junior Firpo bu maçta forma giyemeyecek.

DEPORTIVO ALAVES - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves - Barcelona maçı bugün 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

DEPORTİVO ALAVES - BARCELONA MAÇI 11'LERİ

Deportivo Alaves 11'i: Roberto, Magallan, Laguardia, Aguirregabiria, Marin, Camarasa, Garcia, Burke, Mendez, Joselu, Perez

Barcelona 11'i: Neto, Lenglet, Araujo, Alba, S. Roberto, Busquets, Vidal, Puig, Fati, Messi, Suarez