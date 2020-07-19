Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Deportivo Alaves, evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Deportivo Alaves karşısında prestij maçına çıkacak. Maç öncesi Deportivo Alaves'te Rubén Duarte, Fernando Pacheco ve Rodrigo Ely eksik durumda. Barcelona'da ise Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Gerard Piqué , Ivan Rakitic ve Junior Firpo bu maçta forma giyemeyecek.
DEPORTIVO ALAVES - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Deportivo Alaves - Barcelona maçı bugün 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
DEPORTİVO ALAVES - BARCELONA MAÇI 11'LERİ
Deportivo Alaves 11'i: Roberto, Magallan, Laguardia, Aguirregabiria, Marin, Camarasa, Garcia, Burke, Mendez, Joselu, Perez
Barcelona 11'i: Neto, Lenglet, Araujo, Alba, S. Roberto, Busquets, Vidal, Puig, Fati, Messi, Suarez
- 19.07.2020
- Parma - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe’den Enes Kanter açıklaması: Kulübümüzün kapıları kendisine kapalıdır
- Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Tottenham-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Elabdellaoui Galatasaray'a imza attı mı? Beklenmedik açıklama
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
- Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.