Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak?

Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak?

'nın 38. haftasında , evinde 'ı ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Atletico Madrid'de Sime Vrsaljko, Mario Hermoso ve Saúl Ñíguez bu akşam oynayamayacak. Real Sociedad'da ise Luca Sangalli, Ander Guevara, Asier Illarramendi, Adnan Januzaj, Jon Bautista ve Aritz Elustondo oynayamayacak.

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Real Sociedad maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 19.07.2020
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