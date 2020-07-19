Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak?
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Atletico Madrid, evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Atletico Madrid'de Sime Vrsaljko, Mario Hermoso ve Saúl Ñíguez bu akşam oynayamayacak. Real Sociedad'da ise Luca Sangalli, Ander Guevara, Asier Illarramendi, Adnan Januzaj, Jon Bautista ve Aritz Elustondo oynayamayacak.
ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Real Sociedad maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 19.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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