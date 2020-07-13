Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Villarreal, sahasında Real Sociedad'ı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Villarreal ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Villarreal'de Ramiro Guerra, Ramiro Funes Mori, Carlos Bacca, Gerard Moreno, Vicente Iborra ve Mariano Barbosa karşılaşmada forma giyemeyecek. Real Sociedad'da Luca Sangalli, Ander Guevara, Asier Illarramendi, Adnan Januzaj, Jon Bautista ve Joseba Zaldua bu maçta forma giyemeyecek.
VILLARREAL-REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal-Real Sociedad maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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