Sevilla-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 36. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sevilla-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde 63 puanla 4. sırada yer alan , düşme hattında yer alan 'yı konuk edecek. Haftanın kritik mücadelesinden önce Sevilla'da Sebastien Corchia'nın sakatlığı bulunuyor. Mallorca'da ise Leonardo Kourtis maçta forma giyemeyecek.

SEVILLA-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Mallorca maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smat'ta canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
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