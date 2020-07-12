İspanya La Liga'nın 36. haftasında Sevilla, evinde Mallorca'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sevilla-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde 63 puanla 4. sırada yer alan Sevilla, düşme hattında yer alan Mallorca'yı konuk edecek. Haftanın kritik mücadelesinden önce Sevilla'da Sebastien Corchia'nın sakatlığı bulunuyor. Mallorca'da ise Leonardo Kourtis maçta forma giyemeyecek.
SEVILLA-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sevilla-Mallorca maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smat'ta canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sevilla-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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