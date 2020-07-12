Sevilla-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde 63 puanla 4. sırada yer alan Sevilla, düşme hattında yer alan Mallorca'yı konuk edecek. Haftanın kritik mücadelesinden önce Sevilla'da Sebastien Corchia'nın sakatlığı bulunuyor. Mallorca'da ise Leonardo Kourtis maçta forma giyemeyecek.

SEVILLA-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Mallorca maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smat'ta canlı yayınlanacak.