Levante-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Levante, evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Levante-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 43 puanla 12. sırada yer alan Levante ile 48 puanla 10. sırada yer alan Athletic Bilbao karşılaşacak. Maç öncesinde Levante'de Ivan Lopez'in sakatlığı bulunuyor ve maçta forma giyemeyecek. Athletic Bilbao'da ise Yeray Alvarez ve Dani Garcia oynayamayacak.
LEVANTE-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Levante-Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 16:42
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Levante-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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