Levante-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Levante-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 36. haftasında , evinde 'yu ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Levante-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 43 puanla 12. sırada yer alan ile 48 puanla 10. sırada yer alan karşılaşacak. Maç öncesinde Levante'de Ivan Lopez'in sakatlığı bulunuyor ve maçta forma giyemeyecek. Athletic Bilbao'da ise Yeray Alvarez ve Dani Garcia oynayamayacak.

LEVANTE-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante-Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 16:42
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