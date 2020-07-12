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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Bilbao adım adım Avrupa'ya!

1-2 | MAÇ SONUCU

Levante 1-2 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

'nın 36. haftasında , Camilo Cano Stadyumu'nda konuk olduğu 'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi hedefine bir adım daha yaklaştı.

'nın 36. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Camilo Cano Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Athletic Bilbao 2-1 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Ral Garcia (2) kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Bardhi'den geldi.

Bu skorun ardından Athletic Bilbao puanını 51'e yükseltirken, Levante 43 puanda kaldı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 20:23
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