Levante 1-2 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Athletic Bilbao, Camilo Cano Stadyumu'nda konuk olduğu Levante'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi hedefine bir adım daha yaklaştı.
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Levante ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
Camilo Cano Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Athletic Bilbao 2-1 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Ral Garcia (2) kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Bardhi'den geldi.
Bu skorun ardından Athletic Bilbao puanını 51'e yükseltirken, Levante 43 puanda kaldı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 20:23
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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