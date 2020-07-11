Osasuna-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Osasuna evinde Celta Vigo'yu konuk edecek. Futbolseverler maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Osasuna-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 36. haftasında heyecan devam ediyor. Osasuna sahasında düşme hattına yakın bir konumda bulunan Celta Vigo ile karşılaşacak. Okay Yokuşlu'nun 11'de başlaması beklenen mücadele öncesi Celta Vigo'da Sergio Álvarez, David Juncà, Denis Suárez, Rubén Blanco ve
Jeison Murillo'nun eksikliği göze çarpıyor. Osasuna'da ise Chimy Avila, Robert Ibáñez ve Marc Cardona bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
OSASUNA-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Osasuna-Celta Vigo maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 11.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Osasuna-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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