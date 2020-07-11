Osasuna-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın 36. haftasında heyecan devam ediyor. Osasuna sahasında düşme hattına yakın bir konumda bulunan Celta Vigo ile karşılaşacak. Okay Yokuşlu'nun 11'de başlaması beklenen mücadele öncesi Celta Vigo'da Sergio Álvarez, David Juncà, Denis Suárez, Rubén Blanco ve

Jeison Murillo'nun eksikliği göze çarpıyor. Osasuna'da ise Chimy Avila, Robert Ibáñez ve Marc Cardona bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

OSASUNA-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna-Celta Vigo maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.