Osasuna-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'nın 36. haftasında evinde 'yu konuk edecek. Futbolseverler maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Osasuna-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 36. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında düşme hattına yakın bir konumda bulunan ile karşılaşacak. Okay Yokuşlu'nun 11'de başlaması beklenen mücadele öncesi Celta Vigo'da Sergio Álvarez, David Juncà, Denis Suárez, Rubén Blanco ve
Jeison Murillo'nun eksikliği göze çarpıyor. Osasuna'da ise Chimy Avila, Robert Ibáñez ve Marc Cardona bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

OSASUNA-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna-Celta Vigo maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 11.07.2020
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