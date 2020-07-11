Atletico Madrid 1-0 Real Betis | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid Devler Ligi biletini kaptı!

1-0 | MAÇ SONUCU

Atletico Madrid 1-0 Real Betis | MAÇ SONUCU

'nın 36. haftasında , sahasında 'i 1-0 mağlup ederek 'ne direkt katılmayı garantiledi. 57'de Hermoso'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Atletico'ya 3 puanı getiren golü 74'te kaydetti.

'nın 36. haftasında sahasında Real Betis2i konuk etti. Ev sahibi ekip 10 kişi kaldığı maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Atletico'ya zaferi getiren gol 74. dakikada 'dan geldi.

Simeone'nin ekibi bu sonuçla puanını 66'ya yükseltip bitime 2 hafta kala 'ne katılmayı garantiledi.

13. sıradaki ise 41 puanda kaldı.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 01:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atletico Madrid 1-0 Real Betis | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA