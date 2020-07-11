Atletico Madrid 1-0 Real Betis | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Betis'i 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı garantiledi. 57'de Hermoso'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Atletico'ya 3 puanı getiren golü 74'te Diego Costa kaydetti.
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Betis2i konuk etti. Ev sahibi ekip 10 kişi kaldığı maçı 1-0 kazanmayı başardı.
Atletico'ya zaferi getiren gol 74. dakikada Diego Costa'dan geldi.
Simeone'nin ekibi bu sonuçla puanını 66'ya yükseltip bitime 2 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.
13. sıradaki Real Betis ise 41 puanda kaldı.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 01:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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