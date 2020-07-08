Real Betis-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 35. haftasında , evinde 'yı konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Betis-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Real Betis'te Sergio Canales kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Chimy Avila ve Robert Ibáñez ise Osasuna adına sahaya çıkamayacak isimler olarak dikkat çekiyor.

REAL BETIS-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Betis-Osasuna maçı bu akşam 21:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 17:41
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