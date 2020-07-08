Real Betis-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Betis, evinde Osasuna'yı konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Betis-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Real Betis ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Real Betis'te Sergio Canales kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Chimy Avila ve Robert Ibáñez ise Osasuna adına sahaya çıkamayacak isimler olarak dikkat çekiyor.
REAL BETIS-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Betis-Osasuna maçı bu akşam 21:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 17:41
- Getafe-Villareal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Son dakika: Olympiakos Galatasaray'dan Aaron Harrison'ı kadrosuna kattı!
- Roma-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Torino-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe'nin istediği Pellegrini Isla'yı Betis'e götürüyor
- Ömer Faruk Beyaz paylaştı taraftar çıldırdı! "Suyun sesini duyuyor musun"
- Galatasaray'a transferde dev rakip! F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ardından...
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!
- Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!
- Fenerbahçe'yi kafasından sildi! Gençlerbirliği maçı sonrası ayrılık kararı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Betis-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.