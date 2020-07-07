Valencia-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valencia-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 35. haftasında sahasında 'i ağırlıyor. Müsabaka öncesi sporsverler maçın başlangıç saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Valencia-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya 'da heyecan devam ediyor. 'ın formasını giydiği 35. hafta mücadelesinde 'ya konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi umutlarını sürdüren Valencia'da Cristiano Piccini, José Gayà ve Rodrigo Moreno bu maçta forma giyemeyecek. Real Valladolid'de ise Michel ve Oscar Plano oynayamayacak.

VALENCIA-REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia-Real Valladolid maçı 20:30'da Smart Spor'da canlı yayınlanacak.

  1. 07.07.2020
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