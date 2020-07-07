Valencia-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 35. haftasında Valencia sahasında Real Valladolid'i ağırlıyor. Müsabaka öncesi sporsverler maçın başlangıç saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Valencia-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid 35. hafta mücadelesinde Valencia'ya konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi umutlarını sürdüren Valencia'da Cristiano Piccini, José Gayà ve Rodrigo Moreno bu maçta forma giyemeyecek. Real Valladolid'de ise Michel ve Oscar Plano oynayamayacak.
VALENCIA-REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Valencia-Real Valladolid maçı 20:30'da Smart Spor'da canlı yayınlanacak.
- 07.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Valencia-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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