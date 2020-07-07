Valencia-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid 35. hafta mücadelesinde Valencia'ya konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi umutlarını sürdüren Valencia'da Cristiano Piccini, José Gayà ve Rodrigo Moreno bu maçta forma giyemeyecek. Real Valladolid'de ise Michel ve Oscar Plano oynayamayacak.

VALENCIA-REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia-Real Valladolid maçı 20:30'da Smart Spor'da canlı yayınlanacak.