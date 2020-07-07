Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Celta Vigo-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 35. haftasında sahasında 'i ağırlıyor. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 35. haftasında Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği , sahasında 'i konuk ediyor. Düşme hattıyla arasında 6 puan bulunan Celta Vigo, mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak. Atletico Madrid'de Sime Vrsaljko ve bu akşam sahada olamayacak. Celta Vigo'da ise Sergio Álvarez, David Juncà, Denis Suárez ve Néstor Araújo bu akşam sahada olamayacak.

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Atletico Madrid maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 14:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA