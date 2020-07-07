Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Celta Vigo sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Düşme hattıyla arasında 6 puan bulunan Celta Vigo, mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak. Atletico Madrid'de Sime Vrsaljko ve Diego Costa bu akşam sahada olamayacak. Celta Vigo'da ise Sergio Álvarez, David Juncà, Denis Suárez ve Néstor Araújo bu akşam sahada olamayacak.
CELTA VIGO-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Celta Vigo-Atletico Madrid maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 14:52
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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