Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Levante, sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Real Sociedad mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Levante'de Ivan Lopez ve Enis Bardhi bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Real Sociedad'da ise Luca Sangalli, Ander Guevara, Asier Illarramendi, Adnan Januzaj ve Jon Bautista bu akşam oynayamayacak.

LEVANTE-REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante-Real Sociedad maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.