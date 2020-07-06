Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Levante, evinde Real Sociedad'ı ağırlıyor. Maç öncesi merak edilenler arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Levante, sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Real Sociedad mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Levante'de Ivan Lopez ve Enis Bardhi bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Real Sociedad'da ise Luca Sangalli, Ander Guevara, Asier Illarramendi, Adnan Januzaj ve Jon Bautista bu akşam oynayamayacak.
LEVANTE-REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Levante-Real Sociedad maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 06.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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