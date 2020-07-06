Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında , evinde 'ı ağırlıyor. Maç öncesi merak edilenler arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 34. haftasında , sahasında 'ı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Real Sociedad mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Levante'de Ivan Lopez ve Enis Bardhi bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Real Sociedad'da ise Luca Sangalli, Ander Guevara, Asier Illarramendi, Adnan Januzaj ve Jon Bautista bu akşam oynayamayacak.

LEVANTE-REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante-Real Sociedad maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 06.07.2020
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