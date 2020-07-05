İspanya La Liga'nın 34. haftasında Espanyol evinde Leganes'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Espanyol-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Düşme hattını etkileyen kritik mücadelede Espanyol ile Leganes kozlarını paylaşacak. Maçtan önce Espanyol'da eksik futbolcu bulunmuyor. Leganes'te ise Alexander Szymanowski, Guido Carrillo, Kenneth Omeruo ve Roque Mesa bu akşam maçta forma giyemeyecek.
ESPANYOL-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Espanyol-Leganes maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 05.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Espanyol-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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