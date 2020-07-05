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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Espanyol-Leganes maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında evinde 'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Espanyol-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Düşme hattını etkileyen kritik mücadelede ile kozlarını paylaşacak. Maçtan önce Espanyol'da eksik futbolcu bulunmuyor. Leganes'te ise Alexander Szymanowski, Guido Carrillo, Kenneth Omeruo ve Roque Mesa bu akşam maçta forma giyemeyecek.

ESPANYOL-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Leganes maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 05.07.2020
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