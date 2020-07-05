Espanyol-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Düşme hattını etkileyen kritik mücadelede Espanyol ile Leganes kozlarını paylaşacak. Maçtan önce Espanyol'da eksik futbolcu bulunmuyor. Leganes'te ise Alexander Szymanowski, Guido Carrillo, Kenneth Omeruo ve Roque Mesa bu akşam maçta forma giyemeyecek.

ESPANYOL-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Leganes maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.