Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Valladolid sahasınada Deportivo Alaves'i konuk edecek. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, sahasında Deportivo Alaves ile karşılaşacak. Enes Ünal geçtiğimiz maçta penaltı kaçırsa da son haftalarda gösterdiği performansla takımının en formda oyuncusu olarak dikkat çekiyor. İki takımda da eksik bulunmuyor.
REAL VALLADOLID-DEPORTIVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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