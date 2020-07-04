Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında sahasınada 'i konuk edecek. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde 'ın formasını giydiği , sahasında ile karşılaşacak. Enes Ünal geçtiğimiz maçta penaltı kaçırsa da son haftalarda gösterdiği performansla takımının en formda oyuncusu olarak dikkat çekiyor. İki takımda da eksik bulunmuyor.

REAL VALLADOLID-DEPORTIVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
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