Mallorca-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mallorca-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 33. haftasında ile karşılaşacak. Müsabakanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Mallorca-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da şampiyonluk yarışı kadar düşme hattında da büyük bir yarış bulunuyor. sahasında 'yu ağırlıyor. İki takım mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi Celta Vigo 34 puanla 17. sırada yer alırken, Mallorca 26 puanla 17. sırada yer alıyor. Okay Yokuşlu'nun bu akşam ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MALLORCA-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mallorca-Celta Vigo maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 30.06.2020
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