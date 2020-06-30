Mallorca-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Mallorca ile Celta Vigo karşılaşacak. Müsabakanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Mallorca-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı kadar düşme hattında da büyük bir yarış bulunuyor. Mallorca sahasında Celta Vigo'yu ağırlıyor. İki takım mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi Celta Vigo 34 puanla 17. sırada yer alırken, Mallorca 26 puanla 17. sırada yer alıyor. Okay Yokuşlu'nun bu akşam ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MALLORCA-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Mallorca-Celta Vigo maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 30.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mallorca-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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