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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler İspanya La Liga Barcelona'da ayrılık! İşte yerine düşünülen isim

'da 'le yollar ayrılıyor!

Barcelona'da Quique Setien'le yollar ayrılıyor!

Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından lider 'in 2 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışında yara alan 'da teknik direktör 'le yolların ayrılması bekleniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz ocak ayında takımın başına geçen 'in macerası kısa sürüyor. Goal'ün edisyonunda yer alan habere göre Barça yönetimi, yaşanan puan kayıplarının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.

61 yaşındaki teknik adam, Ernesto Valverde'nin yerine gelmişti ancak şampiyonluk yarışında geri kalınması Katalanları rahatsız etti. Öte yandan Setien'in oyuncularla anlaşamadığı da iddia ediliyor.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ Mİ?

Bu arada Quique Setien'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali üzerine İspanyol basını yerine gelecek ismin kulübün sembol ismi olabileceğini iddia etti. Daha önce Barça'dan gelen antrenörlük teklifini hazır olmadığı gerekçesiyle reddeden Xavi'nin şimdilerde eski kulübünün başına geçmeye sıcak baktığı ifade edildi.

  1. 29.06.2020
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