Barcelona'da Quique Setien'le yollar ayrılıyor!
Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından lider Real Madrid'in 2 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışında yara alan Barcelona'da teknik direktör Quique Setien'le yolların ayrılması bekleniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz ocak ayında takımın başına geçen Quique Setien'in Barcelona macerası kısa sürüyor. Goal'ün İspanya edisyonunda yer alan habere göre Barça yönetimi, yaşanan puan kayıplarının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.
61 yaşındaki teknik adam, Ernesto Valverde'nin yerine gelmişti ancak şampiyonluk yarışında geri kalınması Katalanları rahatsız etti. Öte yandan Setien'in oyuncularla anlaşamadığı da iddia ediliyor.
YERİNE GELECEK İSİM BELLİ Mİ?
Bu arada Quique Setien'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali üzerine İspanyol basını yerine gelecek ismin kulübün sembol ismi Xavi Hernandez olabileceğini iddia etti. Daha önce Barça'dan gelen antrenörlük teklifini hazır olmadığı gerekçesiyle reddeden Xavi'nin şimdilerde eski kulübünün başına geçmeye sıcak baktığı ifade edildi.
- 29.06.2020
- Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- İngiltere Futbol Federasyonu corona virüsü nedeniyle küçülme kararı aldı
- Bursaspor NBA'de oynayan Malik Newman'ı kadrosuna kattı
- Isla'ya iki İspanyol kulübünden resmi teklif!
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklaması!
- İşte Emre Belözoğlu'nun gözyaşlarının sırrı
- "Ozan Tufan Gustavo ve Mert Hakan üçlüsü iyi bir uyum yakalayabilir"
- "Galatasaray hangi oyuncuya talip olursa Fenerbahçe giriyor"
- "Hakem maçı normal yönetince Başakşehir'in kartları arttı"
- Erman Toroğlu: Ali Palabıyık iyi yönettiği için birileri maç verdirmeyebilir
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ters köşe! Tüm bildiklerinizi unutun... Emre Belözoğlu ve karar
- İşte sosyal medyada Emin Bayram paylaşımları!
- Galatasaray'a Başakşehir maçı sonrası golcü müjdesi! Resmen açıkladı
- Beşiktaş'ta kaleci adayları belli oldu! İşte o iki isim
- Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona'da Quique Setien'le yollar ayrılıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.