Levante-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Levante-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 32. haftasında , evinde 'i ağırlayacak. Karşılaşmadan önce mücadelenin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Levante-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 32. haftasında evinde 'i ağırlıyor. Orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde 12. sıardaki Levante'nin 38 puanı bulunyor. 13. sıradaki Real Betis'in ise 37 puanı bulunuyor. Levante'de İvan Lopez ve Vukcevic forma giyemeyecek. Real Betis'te ise Emerson kırmızı kart cezalısı durumunda.

LEVANTE-REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante-Real Betis maçı bugün 15:00'da Spor Smart'tan calı yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
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