Levante-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Levante, evinde Real Betis'i ağırlayacak. Karşılaşmadan önce mücadelenin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Levante-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Levante evinde Real Betis'i ağırlıyor. Orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde 12. sıardaki Levante'nin 38 puanı bulunyor. 13. sıradaki Real Betis'in ise 37 puanı bulunuyor. Levante'de İvan Lopez ve Vukcevic forma giyemeyecek. Real Betis'te ise Emerson kırmızı kart cezalısı durumunda.
LEVANTE-REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Levante-Real Betis maçı bugün 15:00'da Spor Smart'tan calı yayınlanacak.
- 28.06.2020
- Levante-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Levante-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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