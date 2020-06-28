İspanya La Liga'nın 32. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Granada, evinde Eibar'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesi sporseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Granada-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Düşme hattına oldukça yakın olan ve 32 puanla 17. sırada yer alan Eibar, ligin orta sıralarında yer alan Granada'ya konuk oluyor. Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons ve Ángel Montoro Granada adına bu akşam forma giyemeyecek. Eibar'da ise İvan Ramis ve Arbilla bu akşam oynayamayacak.
GRANADA-EİBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Granada-Eibar maçı saat 20:30'da Sport Smar'tan canlı yayınlanacak.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 16:55
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Granada-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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