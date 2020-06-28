Granada-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Granada-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 32. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta , evinde 'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesi sporseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Granada-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Düşme hattına oldukça yakın olan ve 32 puanla 17. sırada yer alan , ligin orta sıralarında yer alan 'ya konuk oluyor. Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons ve Ángel Montoro Granada adına bu akşam forma giyemeyecek. Eibar'da ise İvan Ramis ve Arbilla bu akşam oynayamayacak.

GRANADA-EİBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Eibar maçı saat 20:30'da Sport Smar'tan canlı yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 16:55
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