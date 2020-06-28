Granada-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Düşme hattına oldukça yakın olan ve 32 puanla 17. sırada yer alan Eibar, ligin orta sıralarında yer alan Granada'ya konuk oluyor. Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons ve Ángel Montoro Granada adına bu akşam forma giyemeyecek. Eibar'da ise İvan Ramis ve Arbilla bu akşam oynayamayacak.

GRANADA-EİBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Eibar maçı saat 20:30'da Sport Smar'tan canlı yayınlanacak.