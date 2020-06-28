Espanyol-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'nın 32. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Barcelona'nın puan kaybettiği hafta Real Madrid hata yapmak istemiyor. Peki, Espanyol-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 32. haftasında , 'e konuk oluyor. Bu maç öncesinde Real Madrid'in 68, Espanyol'ün ise 24 puanı bulunuyor.

Real Madrid'de Luka Jovic, Lucas Vazquez ve Reinier sakatlıkları, Ferland Mendy ve Luka Modric ise cezaları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Espanyol'da ise tek eksik ise Corchia olacak. Barcelona ile puan puana bir şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, lige tutunmaya çalışan Espanyol karşısında hata yapmak istemiyor.

ESPANYOL-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Real Madrid maçı saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
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