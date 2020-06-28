Espanyol-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Espanyol ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Barcelona'nın puan kaybettiği hafta Real Madrid hata yapmak istemiyor. Peki, Espanyol-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, Espanyol'e konuk oluyor. Bu maç öncesinde Real Madrid'in 68, Espanyol'ün ise 24 puanı bulunuyor.
Real Madrid'de Luka Jovic, Lucas Vazquez ve Reinier sakatlıkları, Ferland Mendy ve Luka Modric ise cezaları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Espanyol'da ise tek eksik ise Corchia olacak. Barcelona ile puan puana bir şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, lige tutunmaya çalışan Espanyol karşısında hata yapmak istemiyor.
ESPANYOL-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Espanyol-Real Madrid maçı saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 28.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Espanyol-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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