Atletico Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid evinde Deportivo Alaves'i ağırlayacak. Karşılaşmadan önce futbolseverler tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Atletico Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid, Deportivo Alaves'i konuk ediyor. Bu maç öncesinde üçüncü sırada yer alan Atletico Madrid'in 55, 15. sıradaki Alaves'in ise 35 puanı bulunuyor. Atletico Madrid'de Angel Correa, Jose Gimenez, Joao Felix, Alvaro Morata ve Kieran Trippier ilk 11'e dönüyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Atletico Madrid'in hedefi 3 puanı alarak yara almadan yoluna devam etmek.
ATLETİCO MADRİD-DEPORTİVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid ile Deportivo Alaves arasında oynanacak olan mücadele bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Maçı Spor Smart canlı yayınlayacak.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atletico Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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