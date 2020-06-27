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27 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'nın 32. haftasında evinde 'i ağırlayacak. Karşılaşmadan önce futbolseverler tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Atletico Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 32. haftasında , 'i konuk ediyor. Bu maç öncesinde üçüncü sırada yer alan Atletico Madrid'in 55, 15. sıradaki Alaves'in ise 35 puanı bulunuyor. Atletico Madrid'de Angel Correa, Jose Gimenez, Joao Felix, Alvaro Morata ve Kieran Trippier ilk 11'e dönüyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Atletico Madrid'in hedefi 3 puanı alarak yara almadan yoluna devam etmek.

ATLETİCO MADRİD-DEPORTİVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Deportivo Alaves arasında oynanacak olan mücadele bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Maçı Spor Smart canlı yayınlayacak.

  1. 27.06.2020
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