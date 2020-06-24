Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 31. haftasında evinde 'yu konuk edecek. 'nun takımı Celta Vigo, düşme hattına yakın ve tehlikeli bölgede yer alıyor. Real Sociedad ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için acil galibiyete ihtiyaç duyuyor. Peki, Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Deportivo Alaves 6-0 yenen 'nun formasını giydiği , deplasmanda güçlü karşısında da kazanmak ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Salgın arası sonrası çıktığı 3 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi hedefinden kopmak istemiyor.

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Sociedad-Celta Vigo maçı bu akşam 20:30'da Smart Spor'da canlı yayınlanacak.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 14:38
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