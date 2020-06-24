Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Deportivo Alaves 6-0 yenen Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, deplasmanda güçlü Real Sociedad karşısında da kazanmak ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Salgın arası sonrası çıktığı 3 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi hedefinden kopmak istemiyor.

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Sociedad-Celta Vigo maçı bu akşam 20:30'da Smart Spor'da canlı yayınlanacak.