Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 31. haftasında Real Sociedad evinde Celta Vigo'yu konuk edecek. Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo, düşme hattına yakın ve tehlikeli bölgede yer alıyor. Real Sociedad ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için acil galibiyete ihtiyaç duyuyor. Peki, Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Deportivo Alaves 6-0 yenen Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, deplasmanda güçlü Real Sociedad karşısında da kazanmak ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Salgın arası sonrası çıktığı 3 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi hedefinden kopmak istemiyor.
REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Sociedad-Celta Vigo maçı bu akşam 20:30'da Smart Spor'da canlı yayınlanacak.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 14:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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