Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan 'da 31. hafta heyecanı devam ediyor. Liderliği ele geçiren , düşme hattında yer alan 'yı konuk ediyor. Maçtan önce müsabakanın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 31. haftasında , 'yı ağırlıyor. Real Madrid 65 puanla Barcelona ile liderliği paylaşıyor. Küme düşme hattında bulunan ve düşmemek için mücadele veren Mallorca'nın 26 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Mallorca, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

REAL MADRID-MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid'de Jovic, Vazquez ve Nacho sakatlıkları, Casemiro cezası nedeniyle oynayamayacak.

Mallorca'da ise Fabri, Sung-Yeung ve Koutris sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Valverde, Modric, Rodrygo, Benzema, Hazard

Mallorca: Reina, Pozo, Valjent, Sedlar, Gamez, Baba, Campos, Sevilla, Kubo, Hernandez, Budimir

REAL MADRID-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Mallorca maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 14:57
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