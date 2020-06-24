Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan La Liga'da 31. hafta heyecanı devam ediyor. Liderliği ele geçiren Real Madrid, düşme hattında yer alan Mallorca'yı konuk ediyor. Maçtan önce müsabakanın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Mallorca'yı ağırlıyor. Real Madrid 65 puanla Barcelona ile liderliği paylaşıyor. Küme düşme hattında bulunan ve düşmemek için mücadele veren Mallorca'nın 26 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Mallorca, 1-0'lık skorla kazanmıştı.
REAL MADRID-MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid'de Jovic, Vazquez ve Nacho sakatlıkları, Casemiro cezası nedeniyle oynayamayacak.
Mallorca'da ise Fabri, Sung-Yeung ve Koutris sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Valverde, Modric, Rodrygo, Benzema, Hazard
Mallorca: Reina, Pozo, Valjent, Sedlar, Gamez, Baba, Campos, Sevilla, Kubo, Hernandez, Budimir
REAL MADRID-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Mallorca maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 14:57
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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