Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 31. haftasında Levante evinde Atletico Madrid'i konuk ediyor. Atletico Madrid 3. sıra için Sevilla ile yarışıyor ve bu maça mutlak 3 puan için çıkacak.Maçtan önce sporseverler tarafından detaylar araştırılıyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Atletico Madrid, son 3 maçta 5 puan toplayan Levante'ye konuk oluyor. Levante'de kanat oyuncusu Ruben Rochina'nın cezası sona erdi, kadroya geri dönecek. Levante'de önemli bir eksik bulunmuyor. Atletico Madrid'de ise ileri uçta Marcos Llorente ve Joao Felix'in görev alması bekleniyor. Diego Simeone'nin defans hattında Stefan Savic, Jose Gimenez ve Mario Hermoso'yu tercih etmesi bekleniyor.
LEVANTE-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Levante-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 23.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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