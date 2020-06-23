Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 31. haftasında evinde 'i konuk ediyor. Atletico Madrid 3. sıra için Sevilla ile yarışıyor ve bu maça mutlak 3 puan için çıkacak.Maçtan önce sporseverler tarafından detaylar araştırılıyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, son 3 maçta 5 puan toplayan 'ye konuk oluyor. Levante'de kanat oyuncusu Ruben Rochina'nın cezası sona erdi, kadroya geri dönecek. Levante'de önemli bir eksik bulunmuyor. Atletico Madrid'de ise ileri uçta Marcos Llorente ve Joao Felix'in görev alması bekleniyor. 'nin defans hattında Stefan Savic, Jose Gimenez ve Mario Hermoso'yu tercih etmesi bekleniyor.

LEVANTE-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 23.06.2020
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