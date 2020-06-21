Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu oluyor. Şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak olan Real Madrid'de en önemli eksik Isco olarak göze çarpıyor.

EKSİKLER, CEZALILAR

Real Sociedad: Zaldua, Guevara, Sangalli, Barrenetxea

Real Madrid: Nacho, Isco, Lucaz Vazquez, Jovic

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Llorente, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Oyarzabal, Willian Jose, Portu

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos:

Hazard, Benzema, Rodrygo

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Sociedad-Real Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.