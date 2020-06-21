Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Şampiyonluk yolunda Barcelona ile kıran kırana bir yarış içerisinde olan Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'a konuk oluyor. Real Madrid'de hedef Real Sociedad karşısında 3 puanı alarak yoluna kayıpsız devam etmek. Maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu oluyor. Şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak olan Real Madrid'de en önemli eksik Isco olarak göze çarpıyor.
EKSİKLER, CEZALILAR
Real Sociedad: Zaldua, Guevara, Sangalli, Barrenetxea
Real Madrid: Nacho, Isco, Lucaz Vazquez, Jovic
REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER
Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Llorente, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Oyarzabal, Willian Jose, Portu
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos:
Hazard, Benzema, Rodrygo
REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Sociedad-Real Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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