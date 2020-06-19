La Liga'nın 30. haftasında lider Barcelona, 3. sırada yer alan Sevilla'ya konuk oluyor. İki takımda kazanmak için sahaya çıkacak. Barcelona'da, Dembele ve De Jong bu akşam sahada yer alamayacak. Peki, Sevilla-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 30. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Barcelona bu maç öncesinde 64 puanla zirvede yer alıyor. Barcelona, kazanarak şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için maça çıkacak. Ev sahibi Sevilla ise 51 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona evinde 4-0'lık skorla kazanmıştı.
DEMBELE VE DE JONG BU AKŞAM YOK
Sevilla'da sakatlığı veya cezası olan herhangi bir oyuncu yok. Katalan ekipte Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Frenkie de Jong'un bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor.
SEVILLA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sevilla: Vaclik, Navas, Kounde, Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Ocampos, De Jong, Munir
Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Rakitic, Messi, Braithwaite, Griezmann
SEVILLA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sevilla-Barcelona maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 19.06.2020
- Çin corona virüsünde yeniden alarma geçti! Erteleme kapıda
- Fenerbahçe'de resmi imza atılıyor! Obradovic ile 3 yıl...
- Mallorca-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Erol Bulut'un paylaşımı olay oldu! Galatasaraylı yönetici...
- Sevilla-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Falcao'dan şoke eden rakam! Mbaye Diagne...
- Emre Belözoğlu transfer için devreye giriyor! FFP kararı sonrası Süper Lig'in yıldızı...
- Galatasaray'a Riva piyangosu! Talepler patladı
- Bjelica'dan Fenerbahçe için resmi açıklama! "Sonunda İstanbul'a..."
- Kruse'nin ayrılığının perde arkasında o tartışma var! "Sen futbolcu musun..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sevilla-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.