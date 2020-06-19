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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler İspanya La Liga Sevilla-Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 30. haftasında lider , 3. sırada yer alan 'ya konuk oluyor. İki takımda kazanmak için sahaya çıkacak. Barcelona'da, Dembele ve De Jong bu akşam sahada yer alamayacak. Peki, Sevilla-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Barcelona bu maç öncesinde 64 puanla zirvede yer alıyor. Barcelona, kazanarak şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için maça çıkacak. Ev sahibi Sevilla ise 51 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona evinde 4-0'lık skorla kazanmıştı.

DEMBELE VE DE JONG BU AKŞAM YOK

Sevilla'da sakatlığı veya cezası olan herhangi bir oyuncu yok. Katalan ekipte Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Frenkie de Jong'un bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor.

SEVILLA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Vaclik, Navas, Kounde, Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Ocampos, De Jong, Munir

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Rakitic, Messi, Braithwaite, Griezmann

SEVILLA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Barcelona maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 19.06.2020
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