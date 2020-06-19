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19 Haziran 2020, Cuma
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Sevilla-Barcelona | CANLI

İspanya 'da heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider , zirve yarışını oldukça yakından ilgilendiren maçta 3. sıradaki 'ya konuk oluyor. Barça zorlu karşılaşmadan galip ayrılıp şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Sevilla ise güçlü rakibini devirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda avantaj sağlamak istiyor.

'nın 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. bu maç öncesinde 64 puanla zirvede yer alıyor. Barcelona, zorlu karşılaşmaya şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için çıkıyor. Ev sahibi Sevilla ise 51 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona evinde 4-0'lık skorla kazanmıştı.


11'LER

Sevilla: Vaclík, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Joan Jordán, , Óliver Torres, Lucas Ocampos, Luuk De Jong, Munir

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet e , , Busquets, Rakitic, , Luis Suárez, Braithwaite

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 23:15
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