Sevilla-Barcelona | CANLI

La Liga'nın 30. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Barcelona bu maç öncesinde 64 puanla zirvede yer alıyor. Barcelona, zorlu karşılaşmaya şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için çıkıyor. Ev sahibi Sevilla ise 51 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona evinde 4-0'lık skorla kazanmıştı.





11'LER

Sevilla: Vaclík, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Joan Jordán, Fernando, Óliver Torres, Lucas Ocampos, Luuk De Jong, Munir

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba, Arturo Vidal, Busquets, Rakitic, Lionel Messi, Luis Suárez, Braithwaite