Sevilla-Barcelona | CANLI

İspanya La Liga'da heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Barcelona, zirve yarışını oldukça yakından ilgilendiren maçta 3. sıradaki Sevilla'ya konuk oluyor. Barça zorlu karşılaşmadan galip ayrılıp şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Sevilla ise güçlü rakibini devirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda avantaj sağlamak istiyor.
La Liga'nın 30. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Barcelona bu maç öncesinde 64 puanla zirvede yer alıyor. Barcelona, zorlu karşılaşmaya şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için çıkıyor. Ev sahibi Sevilla ise 51 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona evinde 4-0'lık skorla kazanmıştı.
11'LER
Sevilla: Vaclík, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Joan Jordán, Fernando, Óliver Torres, Lucas Ocampos, Luuk De Jong, Munir
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba, Arturo Vidal, Busquets, Rakitic, Lionel Messi, Luis Suárez, Braithwaite
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 23:15
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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