Mallorca-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Mallorca evinde Leganes'i ağırlayacak. Son sırada yer alan Leganes ile 18. sırada yer alan Mallorca kozlarını paylaşacak. İki takım da 3 puan alarak düşme hattından kurtulmak istiyor. İki takımda son 5 maçta 3 mağlubiyet 1 galibiyet 1 beraberlik aldı.

MALLORCA-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mallorca-Leganes maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.