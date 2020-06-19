Mallorca-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mallorca-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da 30. hafta mücadelelerinde bu akşam 3 maç oynanacak. Bu karşılaşmalardan en kritik olanlarından biri de ile arasında oynanacak. Mallorca sahasında Leganes'i konuk ediyor. Maçla ilgili detaylar sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Mallorca-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. evinde 'i ağırlayacak. Son sırada yer alan Leganes ile 18. sırada yer alan Mallorca kozlarını paylaşacak. İki takım da 3 puan alarak düşme hattından kurtulmak istiyor. İki takımda son 5 maçta 3 mağlubiyet 1 galibiyet 1 beraberlik aldı.

MALLORCA-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mallorca-Leganes maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 19.06.2020
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