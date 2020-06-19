La Liga'da 30. hafta mücadelelerinde bu akşam 3 maç oynanacak. Bu karşılaşmalardan en kritik olanlarından biri de Mallorca ile Leganes arasında oynanacak. Mallorca sahasında Leganes'i konuk ediyor. Maçla ilgili detaylar sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Mallorca-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Mallorca evinde Leganes'i ağırlayacak. Son sırada yer alan Leganes ile 18. sırada yer alan Mallorca kozlarını paylaşacak. İki takım da 3 puan alarak düşme hattından kurtulmak istiyor. İki takımda son 5 maçta 3 mağlubiyet 1 galibiyet 1 beraberlik aldı.
MALLORCA-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Mallorca-Leganes maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 19.06.2020
- Mallorca-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mallorca-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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