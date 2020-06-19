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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler İspanya La Liga Granada-Villarreal maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Granada-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

tüm hızıyla devam ediyor. Bu oynanacak 3 maç bulunuyor. Bu maçlardan biri de ile arasında oynanacak. Granada bu akşam Villarreal'i evinde ağırlıyor. Futbolseverler maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Villarreal-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 30. haftasında oynanacak olan - maçı haftanın en kritik mücadelelerinden biri olacak. Granada, UEFA hedefinde bulunan Villarreal'i konuk ediyor. Villarreal son maçta Mallorca'yı 1-0 ile geçerek konumunu sağlamlaştırdı. Granada kazanırsa Villarreal'in üzerine çıkacak ve UEFA Avrupa Ligi yarışında avantaj kazanacak.

GRANADA-VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Villarreal maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart 82. kanaldan canlı yayınlanacak.

  1. 19.06.2020
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