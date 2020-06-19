Granada-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga tüm hızıyla devam ediyor. Bu oynanacak 3 maç bulunuyor. Bu maçlardan biri de Villarreal ile Granada arasında oynanacak. Granada bu akşam Villarreal'i evinde ağırlıyor. Futbolseverler maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Villarreal-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 30. haftasında oynanacak olan Villarreal-granada maçı haftanın en kritik mücadelelerinden biri olacak. Granada, UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan Villarreal'i konuk ediyor. Villarreal son maçta Mallorca'yı 1-0 ile geçerek konumunu sağlamlaştırdı. Granada kazanırsa Villarreal'in üzerine çıkacak ve UEFA Avrupa Ligi yarışında avantaj kazanacak.
GRANADA-VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Granada-Villarreal maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart 82. kanaldan canlı yayınlanacak.
- 19.06.2020
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- Granada-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Granada-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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