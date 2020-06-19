Granada-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın 30. haftasında oynanacak olan Villarreal-granada maçı haftanın en kritik mücadelelerinden biri olacak. Granada, UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan Villarreal'i konuk ediyor. Villarreal son maçta Mallorca'yı 1-0 ile geçerek konumunu sağlamlaştırdı. Granada kazanırsa Villarreal'in üzerine çıkacak ve UEFA Avrupa Ligi yarışında avantaj kazanacak.

GRANADA-VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Villarreal maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart 82. kanaldan canlı yayınlanacak.