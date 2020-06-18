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18 Haziran 2020, Perşembe
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Brezilyalı efsane Ronaldo 'ın geleceği hakkında konuştu

Brezilyalı efsane Ronaldo Enes Ünal'ın geleceği hakkında konuştu

İspanyol ekibi 'in başkanı , takımda kiralık olarak forma giyen milli futbolcu 'ın geleceğine ilişkin konuştu. Brezilyalı efsane, "İnşallah Enes bir yıl daha kadromuzda olur ama ben bu olasılığı çok zor görüyorum" dedi.

1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden 'in başkanı olan eski Brezilyalı futbolcu , milli futbolcu 'ın gelecek sezon kadrolarında kalmasının "çok zor" olduğunu söyledi.

La Liga ve 'nin sponsoru Santander bankasının gazetecilere düzenlediği video konferansta soruları yanıtlayan Ronaldo, Villarreal'den kiralık olarak iki sezondur Valladolid takımında oynayan milli futbolcu Enes Ünal'ı övdü.

Ronaldo, "İnşallah Enes bir yıl daha kadromuzda olur ama ben bu olasılığı çok zor görüyorum. Bizim için çok önemli bir futbolcu ama şimdi kendi takımına (Villarreal) dönmek zorunda. Biz elbette ona sahip olmak isteriz ama bu bize bağlı değil. Fakat şunu söyleyebilirim ki, Enes'i kadromuzda tutmak ve gollerine bizde devam etmesini sağlamak için büyük bir çaba harcayacağız" diye konuştu.

Villarreal kulübüyle Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi olan 23 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal, kiralık olarak oynadığı Valladolid ile olan sözleşmesinin bu sezon sonunda bitmesinden dolayı Villarreal'e geri dönecek.

Enes ile Türk kulüplerinin de arasında olduğu çok sayıda kulübün ilgilendiği biliniyor.

Diğer yandan futbol dünyasının efsane isimlerinden biri olan Brezilyalı Ronaldo, kendisine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları, "Pele, , ve " şeklinde sıraladı.

"MBAPPE BANA ÇOK BENZİYOR"

'de forma giyen Fransız forvet Kylian Mbappe'nin futbolunu, oynadığı dönemde kendi futboluna çok benzettiğini kaydeden Ronaldo, "Futbolumu, günümüzde bana en çok hatırlatan isim Mbappe. Son vuruşları, topla oynama şekli, fizik gücü bana çok benziyor" şeklinde görüş belirtti.

Ronaldo, 'de olsa transfer etmek isteyeceği ilk futbolcunun Mbappe olacağını söyledi.

Corona virüsünden dolayı 8'li final formatıyla Lizbon'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki değişikliği de değerlendiren Ronaldo, "Benim futbolcu olarak en büyük başarılarım bu formatta oldu. Ben çok zevkli final maçları izleyeceğimizi sanıyorum. Tek maç olması, takımları daha fazla risk almaya itecektir" ifadelerini kullandı.

  1. 18.06.2020
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