Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü salgını sonrası tekrar başlayan La Liga'nın formda ekiplerden Granada, Real Betis'e konuk oluyor. Real Betis, Sidnei gibi yıldız futbolcuların sakatlığı sebebiyle sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Granada 5 maçtır kaybetmiyor. Maç öncesi sporseverler maçla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Son olarak Sevilla derbisinden 2-0 mağlup ayrılan Real Betis, form grafiği oldukça iyi durumda olan Granada'yı konuk ediyor. Juanmi, Javi Garcia ve Sidnei gibi yıldızlarından yoksun olan Real Betis mutlak galibiyet arıyor. Granda'nın kadrosunda da ciddi eksikler bulunuyor. Granada takımında Neyder Lozano ,Quini, Álex Martínez, Ángel Montoro, Maxime Gonalons gibi isimlerin eksikliği can sıkıyor.
REAL BETIS-GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Betis-Granada mücadelesi 23:00'da Spor Smart canlı yayınlayacak.
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Real Betis, takımının en son 9 iç sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (LaLiga)
Real Betis, son 7 iç sahadaki maçının 6 tanesinde en az 2 gol attı (LaLiga)
Granada, son 11 dış sahadaki maçının 10 tanesinde kazanamadı (LaLiga)
- 15.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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