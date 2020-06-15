Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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- maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sonrası tekrar başlayan 'nın formda ekiplerden , 'e konuk oluyor. Real Betis, Sidnei gibi yıldız futbolcuların sakatlığı sebebiyle sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Granada 5 maçtır kaybetmiyor. Maç öncesi sporseverler maçla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Son olarak Sevilla derbisinden 2-0 mağlup ayrılan , form grafiği oldukça iyi durumda olan 'yı konuk ediyor. Juanmi, Javi Garcia ve Sidnei gibi yıldızlarından yoksun olan Real Betis mutlak galibiyet arıyor. Granda'nın kadrosunda da ciddi eksikler bulunuyor. Granada takımında Neyder Lozano ,Quini, Álex Martínez, Ángel Montoro, Maxime Gonalons gibi isimlerin eksikliği can sıkıyor.

REAL BETIS-GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Betis-Granada mücadelesi 23:00'da Spor Smart canlı yayınlayacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Real Betis, takımının en son 9 iç sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (LaLiga)
Real Betis, son 7 iç sahadaki maçının 6 tanesinde en az 2 gol attı (LaLiga)
Granada, son 11 dış sahadaki maçının 10 tanesinde kazanamadı (LaLiga)

  1. 15.06.2020
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