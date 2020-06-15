Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan ligler arasında La Liga da yer alıyor. Atletico Madrid'in puan kaybetmesinin ardından Sevilla eline geçen fırsatı kullanmak için mücadele edecek. Sevilla, Levante deplasmanına çıkacak. Maç öncesi futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Levante-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'da heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi olan ve oldukça formda bir grafik çizen Sevilla, Levante deplasmanında galibiyet arayacak. 5 maçtır yenilmeyen Sevilla, Atletico Madrid'in puan kaybetmesiyle birlikte eline geçen fırsatı değerlendirmek istiyor. Derbi Sevillano'dan Lucas Ocampos ve Fernando'nun golleriyle 2-0 galip ayrılan Sevilla'da ise cezası biten Nemanja Gudelj kadroya dönüyor. 75'te kenara gelmek zorunda kalan Munir El Haddadi'nin durumu maç saati netlik kazanacak.
LEVANTE-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Levante-Sevilla maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN DETAYLAR
Sevilla, Levante ile oynadığı son 3 maçında ilk yarı berabere kalıp, maç sonu kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Sevilla, Levante ile oynadığı son 4 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Levante, takımının en son 4 iç sahadaki maçında 2.5'ten az gol oldu (LaLiga)
Sevilla, son 5 maçında en az 2 gol attı (LaLiga)
Sevilla, takımının en son 4 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (LaLiga)
Sevilla, son 5 maçında yenilmedi (LaLiga)
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Levante-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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