Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın 28. haftasında Real Sociedad, Osasuna'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip topladığı 46 puanla haftaya dördüncü sırada girdi. Ligin rahat ekiplerinden Osasuna ise 34 puanla 11. sırada yer alıyor. Real Sociedad'da Sangalli; Osasuna'da ise Chimy Avila ile Garcia karşılaşmada forma giyemeyecek. La Liga'da Sevilla, Real Sociedad, Getafe, Atletico Madrid, Valencia, ve Granada bile Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor.

REAL SOCIEDAD-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Sociedad-Osasuna maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı izlenebilecek.

REAL SOCIEDAD-OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Sociedad: Remiro, Monreal, Llorente, Elustondo, Zaldua, Zubeldia, Merino, Ødegaard, Oyarzabal, José, Portu



Osasuna: Martínez, Estupiñán, García, Hernández, Vidal, Lato, Sanjurjo, Brasanac, Torres, Gallego, Arnáiz

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Real Sociedad, Osasuna ile oynadığı iç sahadaki son 5 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)

Real Sociedad, son 4 iç sahadaki maçında kazandı (LaLiga)

Real Sociedad, Osasuna ile oynadığı iç sahadaki son 5 maçında en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)