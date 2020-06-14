Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Yeniden başlayan İspanya La Liga'da haftanın son karşılaşması Real Sociedad ile Osasuna arasında oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi için mücadele veren Real Sociedad, Osasuna'yı yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 28. haftasında Real Sociedad, Osasuna'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip topladığı 46 puanla haftaya dördüncü sırada girdi. Ligin rahat ekiplerinden Osasuna ise 34 puanla 11. sırada yer alıyor. Real Sociedad'da Sangalli; Osasuna'da ise Chimy Avila ile Garcia karşılaşmada forma giyemeyecek. La Liga'da Sevilla, Real Sociedad, Getafe, Atletico Madrid, Valencia, ve Granada bile Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor.
REAL SOCIEDAD-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Sociedad-Osasuna maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı izlenebilecek.
REAL SOCIEDAD-OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Sociedad: Remiro, Monreal, Llorente, Elustondo, Zaldua, Zubeldia, Merino, Ødegaard, Oyarzabal, José, Portu
Osasuna: Martínez, Estupiñán, García, Hernández, Vidal, Lato, Sanjurjo, Brasanac, Torres, Gallego, Arnáiz
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Real Sociedad, Osasuna ile oynadığı iç sahadaki son 5 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Real Sociedad, son 4 iç sahadaki maçında kazandı (LaLiga)
Real Sociedad, Osasuna ile oynadığı iç sahadaki son 5 maçında en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 15:41
- Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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