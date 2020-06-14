Real Madrid-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen La Liga yeniden başladı. Real Madrid, Barcelona'nın kazanmasının ardından Eibar karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Düşme hattındaki Eibar ise Real Madrid deplasmanından puan veya puanlar almak için mücadele edecek. Peki, Real Madrid-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, Eibar'ı konuk ediyor. Bakıma alınan Santiago Bernabeu Stadı yerine antrenman tesislerindeki Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanacak olan mücadele 20:30'da başlayacak. Lider Barcelona'nın maç eksiği ile 5 puan gerisinde bulunan Real Madrid 56 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Eibar ise 27 puana sahip. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-0 Real Madrid üstünlüğüyle sona ermişti. Real Madrid'de Luka Modric forma giyemeyecek. Eibarda ise kırmızı kart cezalısı Gonzalo Escalante'nin yanı sıra sakatlığı devam eden Ivan Ramis oynayamayacak.
REAL MADRİD-EİBAR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Isco, Hazard, Benzema
Eibar : Dmitrovic, Arbilla, Oliveira, Bigas, Cote, Leon, Diop, Cristoforo, Orellana, Enrich, Charles
REAL MADRİD-EİBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Eibar maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
MAÇTAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Real Madrid, Eibar'ı konuk ettiği 11 La Liga maçının dokuzundan galibiyetle ayrıldı (1B 1M).
La Liga'da çıktığı son iki deplasman maçını kaybeden Eibar, Kasım 2017'den bu yana üç maçlık seri yaşamıyor.
La Liga'da kullandığı son 16 penaltıyı gol yapan ve bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi olan Real Madrid, Mayıs 2018'deki Sevilla maçından bu yana penaltı kaçırmıyor.
Real Madrid forveti Karim Benzema, Eibar'a karşı forma giydiği son iki La Liga maçında ikişer gol kaydetti.
Fabian Orellana, Eibar'ın deplasmanda attığı son beş golün üçüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Madrid-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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