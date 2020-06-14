Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 28. haftasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında konuk oluyor. San Mames'te oynanacak maç, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Atletico Madrid adına oldukça kritik. Atletico Madrid geride kalan 27 haftada 45 puan alırken, Athletic Bilbao ise 37 puan topladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-0 Atletico üstünlüğüyle sona ermişti. Ev sahibi takımda Inigo Lekue sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Atletico Madrid Sime Vrsaljko, Vitolo ve Joao Felix'ten mahrum olarak maça çıkacak.

ATHLETIC BİLBAO-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı bugün saat 15:00'da Smart Spor'da canlı olarak ekranlara gelecek.

ATHLETIC BİLBAO-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Athletic: Simon,Yuri, Martinez, Alvarez, Capa, Vesga, D.Garcia, Cordoba, Muniain, Williams, R.Garcia

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Lodi, Koke, Saul, Llorente, Carrasco, Morata, Diego Costa

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Atletico Madrid ile oynadığı son 13 La Liga maçının sadece birini kazanan Athletic (2B 10M), tek galibiyetini evindeki son karşılaşmada aldı (2-0).

La Liga'da oynadığı son sekiz maçın sadece ikisini kazanan Atletico Madrid (4B 2M), bu iki galibiyeti de iç sahada aldı.

Athletic forması giyen Inaki Williams'ın La Liga kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Atletico Madrid (4; Real Betis ve Real Sociedad ile birlikte).

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da sekiz golü bulunan Alvaro Morata, sadece 2016/17 sezonunda daha fazla gol kaydetti (15).

Atletico'yu çalıştıran Diego Simeone'nin La Liga kariyerinde en fazla mağlup ettiği rakibi Athletic (15G 2B 2M)