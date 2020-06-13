Corona virüsü salgını sonrası tekrar başlayan liglerden biri de İspanya La Liga oldu. La Liga'da gecenin en önemli karşılaşmalarından biri Mallorca ile Barcelona arasında oynanacak. Peki, Mallorca-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'da 28. hafta başladı. Lig lideri Barcelona, Iberostar Estadi'de ligin son sıralarındaki Mallorca'ya konuk oluyor. 58 puana sahip Katalan ekibi, en yakın rakibi Real Madrid'in iki puan önünde lider konumda. 18. sıradaki Mallorca'nın ise 25 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona 5-2 kazanmıştı. Barcelona'da cezalı Lenglet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Todibo, Dembele ve Coutinho karşılaşmada oynayamayacak. Mallorca'da ise Agbenyenu ve Koutris'in sakatlıkları bulunuyor.
MALLORCA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Mallorca: Reina, Sastre, Pozo, Sedlar, Raillo, Valjent, Mohammed, Rodriguez, Kubo, Budimir, Hernandez
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, De Jong, Messi, Griezmann, Braithwaite
MALLORCA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Mallorca-Barcelona maçı bu akşam 23:00'da Smartspor'da canlı yayınlanacak.
MAÇTAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Barcelona ile oynadığı son dokuz maçı kazanamayan Mallorca (1B 8M), kaybettiği son altı karşılaşmada ortalama 4 gol yedi.
Bu sezon deplasmanda beş yenilgi alan Barcelona, altı maç kaybettiği 2007/08'den bu yana en kötü performansını sergiliyor.
Barcelona, La Liga'da çıktığı son beş deplasman maçında ikişer gol yedi.
Mallorca forması giyen Takefusa Kubo, La Liga'da çıktığı son üç maçta üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Mallorca'ya karşı forma giydiği son altı La Liga maçında da gol atmayı başardı (toplam 11 gol)
- 13.06.2020
- Mallorca-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mallorca-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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