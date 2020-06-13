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13 Haziran 2020, Cumartesi
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-Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leganes-Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan yeniden başladı. Bu akşam oynanacak önemli karşılaşmalar arasında -Valladolid maçı da yer alıyor. Düşme hattını büyük oranda ilgilendiren maçta 'ın 11 başlaması bekleniyor. Peki, Leganes - Valladolid maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

'da heyecan devam ediyor. Corona virüsü sonrası futbola geri dönen La Liga bu akşam oldukça güzel maçlara sahne olacak. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Legales ile karşı karşıya geliyor. Milli Futbolcumuz 'ın formasını giyidiği Real Valladolid kaybederek düşme hattına yakınlaşmak istemiyor.

LEGANES-VALLADOLID MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

-Valladolid maçı bu akşam 20:30'da Smart Spor'da canlı yayınlanacak.

LEGANES-VALLADOLİD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leganes: Cuéllar, Silva, Awaziem, Siovas, Rosales, Mesa, Pérez, Rodrigues, Rodríguez, Ruibal, Carrillo

Real Valladolid: Masip, García, Olivas, Salisu, Moyano, Villa, Alcaraz, Fernandez, Plano, Ünal, Guardiola

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER

Leganes, Real Valladolid ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında kalesinde gol görmedi (Bütün Turnuvalarda)
Leganes, Real Valladolid ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Real Valladolid, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde 2.5'ten az gol oldu (LaLiga)

  1. 13.06.2020
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