Leganes-Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan La Liga yeniden başladı. Bu akşam oynanacak önemli karşılaşmalar arasında Leganes-Valladolid maçı da yer alıyor. Düşme hattını büyük oranda ilgilendiren maçta Enes Ünal'ın 11 başlaması bekleniyor. Peki, Leganes - Valladolid maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
La Liga'da heyecan devam ediyor. Corona virüsü sonrası futbola geri dönen La Liga bu akşam oldukça güzel maçlara sahne olacak. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Legales ile Real Valladolid karşı karşıya geliyor. Milli Futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giyidiği Real Valladolid kaybederek düşme hattına yakınlaşmak istemiyor.
LEGANES-VALLADOLID MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Leganes-Valladolid maçı bu akşam 20:30'da Smart Spor'da canlı yayınlanacak.
LEGANES-VALLADOLİD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Leganes: Cuéllar, Silva, Awaziem, Siovas, Rosales, Mesa, Pérez, Rodrigues, Rodríguez, Ruibal, Carrillo
Real Valladolid: Masip, García, Olivas, Salisu, Moyano, Villa, Alcaraz, Fernandez, Plano, Ünal, Guardiola
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER
Leganes, Real Valladolid ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında kalesinde gol görmedi (Bütün Turnuvalarda)
Leganes, Real Valladolid ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Real Valladolid, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde 2.5'ten az gol oldu (LaLiga)
- 13.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leganes-Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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