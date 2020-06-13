Espanyol-Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Espanyol-Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrası bu hafta oynanmaya başlayan 'da heyecan devam ediyor. Günün karşılaşmasında evinde 'i ağırlıyor. Ligde son sırada bulunan Espanyol'un kazanmaktan başka çaresi yok. Bu heyecan dolu maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Espanyol-Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü sonrası geri dönen ligler arasında yer alan 'nın 28. haftasında karşı karşıya gelecek olan ile Alavez'in mücadelesi merakla bekleniyor. Espanyol bu sezon oldukça formsuz. Ligin son sırasında yer alan La Liga'nın köklü ekibi çıkış yolu arıyor. 27 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Espanyol'un 8 beraberlik ve 15 yenilgisi bulunuyor. Espanyol'a göre daha derli toplu bir takım olan ise düşme korkusundan uzakta oldukça rahat bir karşılaşmaya çıkacak. Alaves ise 27 maçta 8 galibiyet 8 beraberlik 11 yenilgilik performans gösterdi.

ESPANYOL-ALAVES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 28. haftasında oynanacak olan Espanyol-Alaves mücadelesi saat 15:00'da Sporsmart kanalından canlı yayınlanacak.

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 09:40
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