Corona virüsü salgını sonrası bu hafta oynanmaya başlayan La liga'da heyecan devam ediyor. Günün karşılaşmasında Espanyol evinde Alaves'i ağırlıyor. Ligde son sırada bulunan Espanyol'un kazanmaktan başka çaresi yok. Bu heyecan dolu maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Espanyol-Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü sonrası geri dönen ligler arasında yer alan La Liga'nın 28. haftasında karşı karşıya gelecek olan Espanyol ile Alavez'in mücadelesi merakla bekleniyor. Espanyol bu sezon oldukça formsuz. Ligin son sırasında yer alan La Liga'nın köklü ekibi çıkış yolu arıyor. 27 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Espanyol'un 8 beraberlik ve 15 yenilgisi bulunuyor. Espanyol'a göre daha derli toplu bir takım olan Alaves ise düşme korkusundan uzakta oldukça rahat bir karşılaşmaya çıkacak. Alaves ise 27 maçta 8 galibiyet 8 beraberlik 11 yenilgilik performans gösterdi.
ESPANYOL-ALAVES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
La Liga'nın 28. haftasında oynanacak olan Espanyol-Alaves mücadelesi saat 15:00'da Sporsmart kanalından canlı yayınlanacak.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 09:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Espanyol-Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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