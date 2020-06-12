İspanya La Liga corona virüsü sonrası tekrar başladı. Bu akşam oynanacak maçlar arasında en dikkat çekeni ise Valencia-Levante maçı oldu. Futbolseverler maç öncesi detayları araştırıyor. Peki, Valencia-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Salgın arasından dönen La Liga'da Valencia ile Levante karşı karşıya geliyor. Avrupa Kupaları mücadelesi veren Valencia, 42 puanla 7. sırada yer alıyor. Levante ise 33 puanla 13. sırada bulunuyor. Valencia henüz sahasında mağlubiyet görmedi.
VALENCIA-LEVANTE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Valencia - Levante, İspanya La Liga maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart kanalından yayınlanacak.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 12:35
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Valencia-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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