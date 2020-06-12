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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler İspanya La Liga Valencia-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Valencia-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

İspanya corona virüsü sonrası tekrar başladı. Bu akşam oynanacak maçlar arasında en dikkat çekeni ise - maçı oldu. Futbolseverler maç öncesi detayları araştırıyor. Peki, Valencia-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Salgın arasından dönen 'da ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Kupaları mücadelesi veren Valencia, 42 puanla 7. sırada yer alıyor. Levante ise 33 puanla 13. sırada bulunuyor. Valencia henüz sahasında mağlubiyet görmedi.

VALENCIA-LEVANTE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia - Levante, İspanya La Liga maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart kanalından yayınlanacak.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 12:35
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