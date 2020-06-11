Sevilla Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından İspanya La Liga da geri dönüyor. Bu akşam ligin güçlü ekiplerinden Sevilla sahasında Real Betis'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 47 puanla 3. sırada bulunurken, konuk ekip ise 33 puanla 12. sırada yer alıyor. Bu müsabakada Sevilla'da cezası bulunan Gudelj ve sakat Ocampos forma giyemeyek. Peki, Sevilla-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...
Avrupa futbolunda ligler yavaş yavaş dönüyor. Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından Almanya Bundesliga başlamıştı. 5 majör ligden İspanya La Liga da bu akşam start alıyor. 28. haftanın açılış maçında Sevilla sahasında Real Betis'i konuk edecek.
SEVILLA-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sevilla'nın sahasında Real Betis'i konuk edeceği karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik maç Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.
SEVILLA-REAL BETIS MUHTEMEL 11'LERİ
Sevilla (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon; Joan Jordan, Fernando, Banega; Suso, De Jong, En-Nesyri
Betis (4-4-1-1): Joel Robles; Emerson, Bartra, Sidnei, Alex Moreno; Joaquin, Edgar Gonzalez, Guardado, Canales; Fekir; Loren Moron
- 11.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sevilla Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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