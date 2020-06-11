Sevilla Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Sevilla-Real Betis maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından da geri dönüyor. Bu akşam ligin güçlü ekiplerinden Sevilla sahasında 'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 47 puanla 3. sırada bulunurken, konuk ekip ise 33 puanla 12. sırada yer alıyor. Bu müsabakada Sevilla'da cezası bulunan Gudelj ve sakat Ocampos forma giyemeyek. Peki, Sevilla-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

Avrupa futbolunda ligler yavaş yavaş dönüyor. Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından başlamıştı. 5 majör ligden da bu akşam start alıyor. 28. haftanın açılış maçında Sevilla sahasında 'i konuk edecek.

SEVILLA-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla'nın sahasında Real Betis'i konuk edeceği karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik maç Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SEVILLA-REAL BETIS MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla (4-3-3): Vaclik; , Kounde, Diego Carlos, Reguilon; Joan Jordan, , Banega; Suso, De Jong, En-Nesyri

Betis (4-4-1-1): Joel Robles; Emerson, Bartra, Sidnei, Alex Moreno; Joaquin, Edgar Gonzalez, Guardado, Canales; Fekir; Loren Moron

  1. 11.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sevilla Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA