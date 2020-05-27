Suni atmosfer oluşacak

Haziran'ın ikinci haftasında liglere başlamayı planlayan İspanya'da, statlarda da yeni bir döneme girilecek. Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar sırasında tüm stadyumlarda, geçmiş maçlardan seyirci sesleri verilerek suni bir atmosfer oluşturulması planlanıyor.