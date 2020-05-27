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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Suni atmosfer oluşacak

Suni atmosfer oluşacak

'ın ikinci haftasında liglere başlamayı planlayan 'da, statlarda da yeni bir döneme girilecek.

'ın ikinci haftasında liglere başlamayı planlayan 'da, statlarda da yeni bir döneme girilecek. Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar sırasında tüm stadyumlarda, geçmiş maçlardan seyirci sesleri verilerek suni bir atmosfer oluşturulması planlanıyor.

  1. 27.5.2020
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