Önce test sonra idman - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Önce test sonra idman

Önce test sonra idman

Önce test sonra idman

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan 'da , önümüzdeki haftadan itibaren yeniden hayata dönebilir. 'da sporculara Kovid-19 testleri pazartesi başlıyor.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan 'da , önümüzdeki haftadan itibaren yeniden hayata dönebilir. 'da sporculara Kovid-19 testleri pazartesi başlıyor. 14 Mart'tan bu yana ara verilen profesyonel spor aktivitelerinin başlatılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında sporculara önce Kovid-19 testleri yapılacak. Salgının etkilerinin azalması halinde, La Liga'nın 28 Haziran'da kaldığı yerden başlaması ve kalan 11 maçın seyircisiz oynanması öngörülüyor. Aksi takdirde La Liga'nın kaldığı 27. haftada sonlandırılması ve gelecek sezonun ağustosta seyircisiz başlaması olasılığı var.
  1. 2.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Önce test sonra idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA