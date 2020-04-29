Barça yine ilke imza attı
Avrupa'nın en çok gelir elde eden kulübü Barcelona, yine bir ilke imza attı.
Avrupa'nın en çok gelir elde eden kulübü Barcelona, yine bir ilke imza attı. Gelirleriyle dikkat çeken Katalan ekibi, transfer de dahil olmak üzere toplamda 1 milyar euro'nun üzerinde kazanç elde etti.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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