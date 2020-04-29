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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Barça yine

Barça yine ilke imza attı

'nın en çok gelir elde eden kulübü , yine bir .

'nın en çok gelir elde eden kulübü , yine bir . Gelirleriyle dikkat çeken Katalan ekibi, transfer de dahil olmak üzere toplamda 1 milyar euro'nun üzerinde kazanç elde etti.

  1. 29.4.2020
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