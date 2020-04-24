Barcelona'ya rekor teklif! Stadın yeni adı...
Barcelona geçtiğimiz günlerde corona virüsü ile mücadeleye destek olmak için 63 yıllık stadyumu Nou Camp'a isim sponsoru alacağını duyurmuştu. Katalan ekibinin tarihi stadyumu için en ciddi teklif İngiltere'den geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, corona virüsü (Covid-19) ile mücadeleye destek olmak için stadyumuna isim sponsoru aradığını açıklamıştı. Daily Mail'de yer alan habere göre Katalan ekibinin istediği rakam, Britanyalı iş insanı Alki David'den geldi.
'SWISSX NOU CAMP' İSMİ FAVORİ
Haberde, milyarder David'in Barcelona'nın 63 yıllık stadyumuna isim sponsoru olmak için 40 milyon sterlini gözden çıkardığı ifade edildi. Alki David'in açıklamalarına de yer verilen haberde, anlaşmanın oldukça yakın olduğu bildirildi. Ünlü iş insanı David, anlaşmanın sağlanması halinde stadyum ismi için "Favorim; Swissx Nou Camp" şeklinde konuştu.
Daha önce Premier Lig takımlarından Manchester City stadyumunun isim hakkı için yaptığı sponsorluk anlaşmasından 18 milyon sterlin, Tottenham ise 25 milyon sterlin kazanmıştı. Barcelona'nın anlaşması ise rekor olarak kayıtlara geçecek.
- 24.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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