Barcelona'ya rekor teklif! Stadın yeni adı...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, corona virüsü (Covid-19) ile mücadeleye destek olmak için stadyumuna isim sponsoru aradığını açıklamıştı. Daily Mail'de yer alan habere göre Katalan ekibinin istediği rakam, Britanyalı iş insanı Alki David'den geldi.

'SWISSX NOU CAMP' İSMİ FAVORİ

Haberde, milyarder David'in Barcelona'nın 63 yıllık stadyumuna isim sponsoru olmak için 40 milyon sterlini gözden çıkardığı ifade edildi. Alki David'in açıklamalarına de yer verilen haberde, anlaşmanın oldukça yakın olduğu bildirildi. Ünlü iş insanı David, anlaşmanın sağlanması halinde stadyum ismi için "Favorim; Swissx Nou Camp" şeklinde konuştu.

Daha önce Premier Lig takımlarından Manchester City stadyumunun isim hakkı için yaptığı sponsorluk anlaşmasından 18 milyon sterlin, Tottenham ise 25 milyon sterlin kazanmıştı. Barcelona'nın anlaşması ise rekor olarak kayıtlara geçecek.



