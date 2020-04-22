Gareth Bale'den büyük vefa! Doğduğu hastaneye...
Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, dünyaya gözlerini açtığı Galler Üniversitesi Hastanesi'ne corona virüsüyle mücadeleye destek amacıyla 500 bin sterlin bağışladı. Hastane yönetimi 30 yaşındaki futbolcuya bu desteği için teşekkür etti.
İspanyol devi Real Madrid'in yıldız ismi Gareth Bale, corona virüsü salgınıyla mücadeleye destek için doğduğu hastaneye 500 bin sterlin bağışladı.
Galler Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, "Galler ve Real Madrid'in futbol efsanesi Gareth Bale ve eşine bu büyük yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı zorlu bir mücadele verdiğini belirtti.
Galler Üniversitesi Hastanesinin kalbinde özel bir yeri olduğunu kaydeden Bale, "Burası benim doğduğum yer. Hastanenin bana ve aileme büyük hizmetleri oldu. Biz de şimdi onlara destek vermek istedik." ifadelerini kullandı.
- 22.04.2020
- 2020 Ramazan Adana imsakiye saatleri! Adana için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?
- Emre Kılınç'tan Galatasaray'a mesaj! "En doğru zaman"
- Gareth Bale'den büyük vefa! Doğduğu hastaneye...
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den son dakika açıklaması geldi
- 2020 Ramazan imsakiyesi ilk sahur hangi gün? Kaçta? Ramazan'da ilk iftar hangi gün? Kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin imsakiyesi...
- Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı
- Şampiyonlar Ligi için bomba iddia! Türkiye'den gidecek takım belli oldu
- Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Nagatomo İtalya'ya transfer oluyor
- Premier Lig'i karıştırdı! Muhammed bin Selman...
- Son dakika: Galatasaray'dan açıklama! Radamel Falcao ve ayrılık...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gareth Bale'den büyük vefa! Doğduğu hastaneye... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.