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22 Nisan 2020, Çarşamba
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'den büyük vefa! Doğduğu hastaneye...

Gareth Bale'den büyük vefa! Doğduğu hastaneye...

'in Galli yıldızı , dünyaya gözlerini açtığı Hastanesi'ne corona virüsüyle mücadeleye destek amacıyla 500 bin sterlin bağışladı. Hastane yönetimi 30 yaşındaki futbolcuya bu desteği için teşekkür etti.

İspanyol devi 'in yıldız ismi , corona virüsü salgınıyla mücadeleye destek için doğduğu hastaneye 500 bin sterlin bağışladı.

Hastanesinden yapılan açıklamada, "Galler ve Real Madrid'in futbol efsanesi Gareth Bale ve eşine bu büyük yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı zorlu bir mücadele verdiğini belirtti.

Galler Üniversitesi Hastanesinin kalbinde özel bir yeri olduğunu kaydeden Bale, "Burası benim doğduğum yer. Hastanenin bana ve aileme büyük hizmetleri oldu. Biz de şimdi onlara destek vermek istedik." ifadelerini kullandı.


  1. 22.04.2020
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