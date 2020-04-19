Morata'dan olay itiraf! "Real Madrid'de oynadığım için pişmanım" - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Morata'dan olay itiraf! "'de oynadığım için pişmanım"

Morata'dan olay itiraf! "Real Madrid'de oynadığım için pişmanım"

İspanyol golcü , bir dönem formasını giydiği hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Yıldız futbolcu, "'da Atletico'dan başka bir kulübün formasını giydiğim için pişmanım" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

La Liga ekiplerinden 'de forma giyen golcü futbolcu , kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Instagram'da katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yapan 27 yaşındaki deneyimli golcü, "İspanya'da Atletico Madrid dışında bir takımın formasını giydiğim için pişmanım" diyerek eski takımı 'e gönderme yaptı. Yıldız futbolcu, "Küçükken Atletico Madrid için oynadım. Büyüyünce üzerimde baskı hissettim ve bu nedenle önce Getafe'ye sonra da Real Madrid'e gittim" dedi.

Kariyerinde Juventus, , Getafe, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formasını giyen İspanyol yıldız, bu sezon Atletico Madrid ile çıktığı 32 maçta 12 gol kaydederken 3 de asist yapmıştı.

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  1. 19.04.2020
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