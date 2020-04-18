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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Luca Zidane ile sözleşme yenilememe kararı aldı

Real Madrid Luca Zidane ile sözleşme yenilememe kararı aldı

İspanyol devi , 'ın oğlu Luca Zidane ile sözleşme yenilememe kararı aldı. 'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki kaleci Real Madrid A takımıyla 2 maça çıkmıştı.

İspanyol devi yönetimi, 'ın oğlu 21 yaşındaki Luca Zidane ile sözleşme yenilememe kararı aldı.

Real Madrid'in kalecisi Luca Zidane'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

basınından yer alan habere göre; Madrid ekibi, Zinedine Zidane'ın oğlu Luca'nın sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

21 yaşındaki file bekçisi, Real Madrid'in A takımında 2 maça çıktı ve kalesinde 4 gol gördü. Luca Zidane kiralık olarak forması giyiyordu.

GÜNEL PİYASA DEĞER 1.8 MİLYON EURO

Real Madrid'in kadrosunda bulunan genç kalecinin transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro...


  1. 18.04.2020
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