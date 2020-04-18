Real Madrid Luca Zidane ile sözleşme yenilememe kararı aldı
İspanyol devi Real Madrid, teknik direktör Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane ile sözleşme yenilememe kararı aldı. Racing Santander'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki kaleci Real Madrid A takımıyla 2 maça çıkmıştı.
İspanyol devi Real Madrid yönetimi, teknik direktör Zinedine Zidane'ın oğlu 21 yaşındaki Luca Zidane ile sözleşme yenilememe kararı aldı.
Real Madrid'in kalecisi Luca Zidane'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İspanya basınından yer alan habere göre; Madrid ekibi, Zinedine Zidane'ın oğlu Luca'nın sözleşmesini yenilememe kararı aldı.
21 yaşındaki file bekçisi, Real Madrid'in A takımında 2 maça çıktı ve kalesinde 4 gol gördü. Luca Zidane kiralık olarak Racing Santander forması giyiyordu.
GÜNEL PİYASA DEĞER 1.8 MİLYON EURO
Real Madrid'in kadrosunda bulunan genç kalecinin transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro...
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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