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01 Nisan 2020, Çarşamba
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İndirim sırası 'de mi?

İndirim sırası Real Madrid'de mi?

'da futbolcuların, kulübün diğer çalışanlarının maaşlarında aksama olmaması adına yüzde 70'lik kesintiyi kabul etmesi dünya futbolunda geniş yankı bulurken, gözler 'e çevrildi. Real Madrid'in de maaş kesintisi yapması bekleniyor.

'da futbolcuların, kulübün diğer çalışanlarının maaşlarında aksama olmaması adına yüzde 70'lik kesintiyi kabul etmesi dünya futbolunda geniş yankı bulurken, gözler 'e çevrildi. Real Madrid'in de maaş kesintisi yapması bekleniyor. 'da , 'da Mönchengladbach ile Bayer Münih futbolcuların maaşlarında kesintiye gittiğini duyurmuştu.
  1. 1.4.2020
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