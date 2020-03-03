Valladolid Başkanı Ronaldo'dan futbolculara görülmemiş hediye
İspanya La Lig ekiplerinden Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid ekibi başkanı Breziyalı efsane Ronaldo, futbolcularına ligde kalmayı garantilemeleri halinde Formentera'da bir tatil vaadettti. Ronaldo daha önce de Espanyol maçında 3 puan alan oyuncularına birer adet IPhone ve uçak bileti hediye etmişti.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'in sahibi Ronaldo Nazario, takımını ligde kalma konusunda motive etmeye çalışıyor.
Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği Valladolid'de Ronaldo, takımının La Liga'da matematiksel olarak kalmayı garantilemesi halinde Formentera'da bir tatil vaadettiği aktarıldı.
IPHONE HEDİYE ETMİŞTİ
Brezilyalı futbol adamının, Espanyol maçında oyuncularının 3 puanı alması için onlara birer adet iPhone ve birçok uçak bileti verdiği belirtildi. Ronaldo'nun hediyeleri ve vaatleri, takımın küme düşme potasından 3 sıra yükselmesini sağladı.
Real Valladolid, şu anda 22 puanla 18. sıradaki Real Mallorca'nın 7 puan önünde 29 puanla 15. sırada yer alıyor.
- 03.03.2020
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