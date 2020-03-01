Real Madrid - Barcelona | CANLI

İspanya La Liga'da merakla beklenen Real Madrid-Barcelona, Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde 55 puanla liderlik koltuğunda oturan Barça dev maçtan istediğini alıp liderliğini sürdürmeyi planlıyor. 53 puanlı Real Madrid ise rakibini devirip zirveye yerleşmek istiyor. Dünyanın sonucunu merakla beklediği El Clasico'nun CANLI anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

REAL MADRID - BARCELONA | 11'LER



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Sergio Busquets, Arthur, Vidal, De Jong, Griezmann, Messi



REAL MADRİD - BARCELONA (EL CLASICO MAÇI (NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?)

Real Madrid Barcelona (El Clasico) maçı bugün saat 23:00'da başladı. Mücadele D-Smart, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanıyor.



SANTIAGO BERNABEU'DA OYNANAN EL CLASICO'DAN NOTLAR

- İLK YARI SONA ERDİ

- 38' İsabetli şut! Lionel Messi çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Santiago Bernabeu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

- 30' İsabetli şut! Lionel Messi kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

- 19' Sarı kart! Real Madrid'de Carvajal, Barcelona'da ise Alba sarı kart gördü.

- 15' İsabetsiz şut! Santiago Bernabeu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Toni Kroos ancak isabet yok.







- 10' Sarı kart! Real Madrid takımında Vinicius Junior sarı kart ile cezalandırıldı.



- 7' İsabetsiz şut! R.Madrid Karim Benzema ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.



- Maç başladı.



- Sahanın diğer yarısındaki Real Madrid'li oyuncular maç için son hazırlıklarını yaptı.







- Barcelona'nın dev maçtaki en büyük kozu Lionel Messi, El Clasico öncesi takım arkadaşlarıyla sahada...







- Real Madrid ve Barcelona'lı yıldızlar dev maç öncesi ısınmak için sahaya çıktı. Oyuncular yağmur altında son hazırlıklarını sürdürdü.







- Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs korkusu Avrupa'yı yavaş yavaş sararken, El Clasico'yu izlemeye giden bazı taraftarların maske taktıkları gözlerden kaçmadı.







- TSİ 23.00'te başlayan olan karşılaşma öncesi hem Real Madrid'li hem Barcelona'lı taraftarlar stadı doldurdu.







EL CLASICO'DA 180. RANDEVU ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak El Clasico öncesinde istatistikler eşitliği gösteriyor.

La Liga'da şimdiye kadar 179 kez oynanan El Clasico'da Real Madrid ve Barcelona'nın 72'şer galibiyetleri bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

Ligde geride kalan 25 haftada zirvede tek başına kalan iki takımdan Barcelona 55 puanla lider olurken, Real Madrid 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid ve Sevilla'nın ise 43'er puanları bulunuyor.

Şampiyonluk yarışında 33 kez ile Real Madrid'in üstünlüğü olmasına rağmen, son yıllarda başarılı bir grafik yakalayan Barcelona, 26 şampiyonlukla aradaki farkı 7'ye indirdi. Barcelona, ligde Real Madrid'e karşı oynadığı son 11 karşılaşmanın 8'ini de kazanma başarısı gösterdi.



La Liga'da 18 golle bu sezon gol krallığı yarışında önde olan Barcelonalı Lionel Messi, aynı zamanda 26 golle El Clasico tarihinin en fazla skor üreten futbolcusu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ise El Clasico tarihinde en fazla forma giyen ve en fazla kırmızı kart gören futbolcu istatistiklerinde ilk sırada yer alıyor.

El Clasico'nun 180. randevusuna ev sahipliği yapan Real Madrid, oynadığı son iki resmi maçı da kaybetti. Madrid, ligde deplasmanda Levante'ye 1-0, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da sahasında Manchester City'e 2-1 yenildi. Barcelona ise sahasında Eibar'ı 5-0 yenip, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

Dev maç öncesi Real Madrid'de Marco Asensio ile Eden Hazard, Barcelona'da ise Luis Suarez, Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Jordi Alba'nın sakatlıkları bulunuyor.

Barcelona ve Real Madrid, La Liga tarihinde en fazla galibiyeti birbirine karşı aldı. Barcelona ile La Liga'da oynadığı son yedi derbide galibiyet alamayan Real Madrid, kulüp tarihinde daha uzun bir seri yaşamadı.

Dış sahada çıktığı son dört El Clasico'dan galip ayrılan Barcelona, Real Madrid'e karşı bir takımın yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor.



La Liga'da oynadığı son maçı kaybeden Real Madrid, 2018/19 sezonunun son iki karşılaşmasından bu yana üst üste iki mağlubiyet almadı. Deplasmanda oynadığı son dört La Liga maçının sadece birini kazanan Barcelona, bu karşılaşmalarda ikişer gol yedi. Barcelona, derbi tarihinde Aralık 1962'den bu yana ilk kez Real Madrid'den daha fazla gol attığı bir konumda yer alıyor.

Barcelona forveti Lionel Messi, Barcelona adına resmi maçlarda Real Madrid'e karşı en fazla forma giyen oyuncu olma rekorunu Xavi'nin elinden almak için sahaya çıkıyor.



El Clasico'da oynadığı 39 resmi maçta dokuz gol atan Real Madrid forveti Karim Benzema, son golünü Ağustos 2017'de Süper Kupa'da kaydetmişti. Yedi maçtır Barcelona filelerini havalandıramayan Fransız golcü, kariyerinin en uzun suskunluğunu sona erdirmek için sahaya çıkıyor.



Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien'in La Liga kariyerinde Real Madrid'i mağlup ettiği iki maçta da rakibini Zinedine Zidane çalıştırıyordu. İspanyol çalıştırıcı, Zidane karşısında iki lig galibiyeti alan tek teknik direktör konumunda.

Barcelona ile oynadığı sekiz resmi maçın sadece ikisini kaybeden Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, iki yenilgisini de iç sahada oynadığı La Liga karşılaşmalarında aldı.