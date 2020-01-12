Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Real Atletico saat kaçta? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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- maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? saat kaçta?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Real Atletico saat kaçta?

İspanya Süper Kupası sahibini buluyor. Final mücadelesinde iki İspanyol devi ve karşı karşıya gelecek. 'da karşılaşacak iki ekipten Real Madrid yarı finalde Valencia'yı 3-1 yenerek finale kalmıştı. Atletico Madrid ise yarı finalde 'yı 3-2 geçmiş ve final biletini kapmıştı. Peki Madrid derbisine sahne olacak dev final ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? Tüm bu haberlerin yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

İspanya Süper Kupası'nda ile finalde kozlarını paylaşacak. Benzema, Marceloi gibi yıldızları bulunan Real Madrid; , Morata, Oblaklı ezeli rakibi Atletico Madrid'e karşı üstünlük sağlamaya çalışacak. Ayrıca iki önemli teknik direktör ve de karşı karşıya gelmiş olacak.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda (King Abdullah Sports City) oynanacak 'Madrid derbisi', saat 21.00'de başlayacak ve müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Real Madrid: Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, , , Casemiro, Valverde, Isco, Benzema.

Atletico Madrid: Jan Oblak, Renan Lodi, Stafan Savic, Felipe, Trippier, Thomas, Koke, Hector Herrera, Saul Niguez, Joao Felix, Morata.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile anlaşarak Süper Kupa'ya 3 yıl boyunca ev sahipliği yapacak olan , finalin kaybedenine 1,4 milyon avro, kazananı da 2 milyon avro ödül verecek.

en çok kazanan takım 13 kez ile olurken, Real Madrid 10, Atletico Madrid de 2 kez bu kupayı kaldırdı.

  1. 12.01.2020
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